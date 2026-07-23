Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Burs ve Etkinlik Destekleri Grubu Yürütme Kurulu üyeliğine yeniden seçildi.

Bilim insanlarının yetiştirilmesi, öğrencilerin desteklenmesi ve bilimsel etkinliklerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda görev yapan kurulda yer alacak olan Prof. Dr. Öztürk, akademik deneyimiyle yürütülen faaliyetlere katkı sunacak.

HİTÜ’den yapılan açıklamada, Rektör Öztürk tebrik edilerek yeni döneminin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi