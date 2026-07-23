Çorum Belediyesi iştirak şirketi Beltaş A.Ş. tarafından işletilen Hanımeli Yöresel Market, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Düzenlenen törenle hizmete açılan marketin 1000’inci müşterisine sürpriz hediye sepeti verildi.

Çorum Park’ta (eski Kültür Sitesi’nin bulunduğu alanda) hizmet veren Hanımeli Yöresel Market’in bininci müşterisi olan vatandaş, alışverişinin ardından büyük hediye sürprizi ile karşılaştı. Marketin 1000’inci müşterisine hediye sepeti Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından takdim edildi.

Başkan Aşgın, Hanımeli Yöresel Market’in kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla vatandaşlara ulaştırmayı amaçladığını belirterek, markette yaklaşık 2 bin çeşit ürünün satışa sunulduğunu ifade etti. Yerel üreticilerin ürünlerinin de yer aldığı markette boykot kapsamındaki ürünlere yer verilmediğini vurgulayan Aşgın, vatandaşların gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Açılışının ardından kısa sürede yoğun ziyaretçi ağırlayan Hanımeli Yöresel Market, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyat politikasıyla Çorumluların yeni alışveriş noktalarından biri haline geldi.

Muhabir: SELDA FINDIK