Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa” kampanyası kapsamında, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Valilik bahçesinde kurulan Hareket Yaşı Ölçüm İstasyonu vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Valilik bahçesinde kurulan istasyonu ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir’den bilgi alan Vali Çalgan, alanda bulunan vatandaşlarla da sohbet etti.

Kampanya kapsamında gerçekleştirilen ölçümlerle bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri değerlendirilirken, sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulması ve düzenli hareket alışkanlığının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

10 Haziran 2026 tarihinden bu yana Çorum genelinde yaklaşık 20 bin vatandaşın hareket yaşı ölçülürken, ihtiyaç duyan vatandaşlar koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendiriliyor.

Yetkililer, daha sağlıklı bir gelecek için vatandaşları hareket etmeye davet ederek kampanyaya katılım çağrısında bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi