Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i ziyaret ederek Çorum’da devam eden eğitim yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin genişletilmesi için MEB’e ait 12 dönümlük arazinin tahsisi konusu da ele alındı.

Çorum Milletvekili Ahlatcı, Milli Eğitim Bakanı Tekin’i ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede Çorum’da yapımı devam eden eğitim yatırımları değerlendirildi. Ahlatcı, kentte sürdürülen eğitim projelerine verdiği destek ve yakın ilgiden dolayı Bakan Tekin’e teşekkür etti.

Ziyarette ayrıca daha önce kamuoyuyla paylaşılan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin genişletilmesi projesi de gündeme geldi. Görüşmede, hastanenin yanında bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na ait 12 dönümlük arazinin hastane bünyesine kazandırılması süreci ele alındı.

Yusuf Ahlatcı, söz konusu alanın sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artırılması ve hastanenin gelecekteki ihtiyaçlarının karşılanması açısından önemli olduğunu belirterek, sürecin netleştirildiğini ifade etti.

Çorum’un eğitim ve sağlık altyapısını güçlendirecek yatırımların takipçisi olmaya devam edeceklerini belirten Milletvekili Ahlatcı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Şehrimizin hem eğitim hem de sağlık altyapısını güçlendirecek tüm projelerin kararlılıkla takipçisi olmaya devam ediyoruz. Çorum’umuza gösterdiği yakın ilgi ve alakalarından dolayı Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum.”

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum’a kazandırılması planlanan yatırımların hayata geçirilmesi için ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi