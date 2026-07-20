Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere toplam 550 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre alımlar kapsamında 100 diyetisyen, 150 psikolog ve 300 sosyal çalışmacı istihdam edilecek. Yerleştirmeler, adayların KPSS başarı sıralamasına göre yapılacak.

2'Sİ ÇORUM'DA GÖREV YAPACAK

Duyuruya göre Çorum'a da 2 kadro ayrıldı. Bir diyetisyen ve sosyal çalışmacı Çorum'da görev yapacak.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

Adaylar, başvurularını 20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Başvuru şartları, kadro dağılımı ve diğer ayrıntılar da aynı platform üzerinden ilan edildi.