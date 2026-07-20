Ankara'da yaklaşık 438 bin 640 Çorumlu yaşıyor.

Ankara’nın nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 sonuçlarıyla netleşti.

TÜİK verilerine göre Ankara’nın toplam nüfusu 5 milyon 910 bin 320 kişi olarak açıklandı.

Ankara’da yaşayan vatandaşların memleket dağılımına bakıldığında en fazla Çorumlular yaşıyor.

Ankara'da yaklaşık 438 bin 640 Çorumlu yaşıyor.

Çorumluları sırasıyla Yozgat ve Çankırı nüfusuna kayıtlı vatandaşlar takip ediyor.

Böylece Ankara’da en yoğun hemşehri gruplarını bu üç il oluşturuyor.