Festival, 21 Temmuz Salı günü saat 16.00’da Hanımeli Yöresel Market’in açılışıyla başlayacak. Açılış programı kapsamında gerçekleştirilecek kortej yürüyüşü, resmi açılış töreni, TRT Zamane Konseri ve havai fişek gösterisiyle şehirde festival heyecanı yaşanacak.

2. GÜNDE MUSA EROĞLU KONSERİ

Festivalin ikinci gününde klasik araç sergisi, bando gösterileri, çocuk şenlikleri, halk oyunları gösterileri ve Âşıklar Konseri düzenlenecek. Günün finalinde ise Türk Halk Müziği’nin usta sanatçılarından Musa Eroğlu, Kadeş Barış Meydanı’nda sahne alacak.

PERŞEMBE AKŞAMI BURAY SAHNE ALACAK

23 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek programda leblebi yarışması, mehter gösterisi ve halk oyunları etkinlikleriyle Çorum’un kültürel değerleri ön plana çıkarılacak. Akşam saatlerinde ise pop müziğin sevilen isimlerinden Buray, festival kapsamında konser verecek.

SONER SARIKABADAYI SEVENLERİYLE BULUŞACAK

Festivalin dördüncü günü olan 24 Temmuz Cuma günü, Çorum Yemekleri Yarışması, resim çalıştayı söyleşileri ve uluslararası resim sergisi sanatseverlerle buluşacak. Günün akşam programında ise ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı sahne alacak.

SEFO, MEYDANI COŞTURACAK

25 Temmuz Cumartesi günü halk oyunları gösterileri, mehteran gösterisi ve havai fişek gösterisiyle festival coşkusu devam edecek. Özellikle gençlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen gecede Sefo, Kadeş Barış Meydanı’nda hayranlarıyla buluşacak.

Festivalin son günü olan 26 Temmuz Pazar günü ise at yarışları, trap yarışları, WAD Köpek Güzellik Yarışması ve off-road yarışları gerçekleştirilecek.

Festival süresince her akşam İtfaiye Parkı’nda yaz sineması gösterimleri yapılırken, şehrin farklı noktalarında da halk oyunları gösterileri izleyicilerle buluşacak.

Çorum Belediyesi, altı gün sürecek 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali etkinliklerine tüm Çorum halkını davet etti.