Çorum merkeze bağlı Üçköy Köyü’nden gelme, merhum Mehmet Ali Yetgin ve Kamile Yetgin’in oğulları, Latife Yetgin’in eşi, Çağdaş ve Esra Yetgin Gündoğdu’nun babaları olan Emekli Astsubay Haydar Yetgin (56) tedavi görmekte olduğu Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde öğleden sonra vefat etti.

Merhumun cenazesi yarın (21 Temmuz 2026 Salı günü) öğle namazına müteakip Veysel Karani Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.