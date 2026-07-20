Yolu kullanan vatandaşlar, yaklaşık 50-60 metrelik bölümde asfaltın büyük ölçüde tahrip olduğunu, zeminin çakıl ve çukurlarla kaplandığını belirterek, araçlarının zarar gördüğünü ve ulaşımın tehlikeli hale geldiğini ifade etti.

Bölgede yolun dar olması nedeniyle sürücülerin çukurlardan kaçacak alan bulamadığını söyleyen vatandaşlar, yol kenarına park edilen traktörlerin de geçişi daha da zorlaştırdığını dile getirdi.

Sorunun çözümü için İl Özel İdaresi'ne iki kez dilekçe verdiklerini belirten vatandaşlar, aradan geçen zamana rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığını ve kendilerine de dönüş sağlanmadığını öne sürdü.

Yolun mevcut haliyle hem sürücüler hem de araçlar açısından risk oluşturduğunu vurgulayan vatandaşlar, "Burası gün içinde çok sayıda aracın kullandığı işlek bir yol. Yolun durumu ortada. Çukurlar ve taşlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyoruz. Yetkililerden bu soruna bir an önce çözüm üretmelerini bekliyoruz." diyerek çağrıda bulundu.