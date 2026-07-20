Çorum’da biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik önemli bir çalışma daha hayata geçirildi. Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen program kapsamında 500 adet kınalı keklik törenle doğaya salındı.

Çorumlu Obası’nda gerçekleştirilen programa Vali Ali Çalgan’ın yanı sıra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Paşa Enver Baysa, Bölge Müdür Yardımcısı Ekrem Terzioğlu ve Daire Başkanı Mahmut Temel katıldı.

Programda konuşan Vali Ali Çalgan, doğaya bırakılan kınalı kekliklerin biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Kekliklerin özellikle kenelerle biyolojik mücadelede de etkin rol üstlendiğine dikkat çeken Çalgan, doğal dengenin korunmasının gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu vurguladı.

Çevrenin ve yaban hayatının korunmasına yönelik yürütülen bu anlamlı çalışmada emeği geçen Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kurum ve personele teşekkür eden Vali Çalgan, çalışmalarında başarılar diledi.

Muhabir: SELDA FINDIK