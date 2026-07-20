ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’ın kardeşi Recep Yolyapar, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

İş elbiseleri imalatıyla uğraşan ve hazır giyim sektöründe esnaflık yapan Recep Yolyapar’ın vefatı, ailesi, yakınları ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Merhum Kemal Yolyapar ile merhume Suade Yolyapar’ın oğlu; merhum Yaşar Yolyapar, Mehmet Yolyapar ve merhum Ahmet Yolyapar’ın kardeşi, İsmail Yolyapar ile merhum Mustafa Yolyapar’ın ağabeyi, Sema Yolyapar’ın eşi, Ahmet Yolyapar ve Demet Yolyapar Öztürk’ün babası, İzlem Yolyapar ile Gürol Öztürk’ün kayınpederi, Can Yolyapar ve İpek Öztürk’ün dedesi olan Recep Yolyapar yaklaşık iki yıldır Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada evinde hayatını kaybetti.



70 yaşında vefat eden Recep Yolyapar’ın cenazesi Akşemseddin Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenleri ile birlikte Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, bazı daire müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanayi ve iş dünyasının tanınmış simaları ile vatandaşlar da katıldı.

Merhume Yıldız Arslan ve merhum Günay Ceyhan’ın da cenaze namazı aynı yerde kılınırken, Vali Çalgan ve Başkan Aşgın başta olmak üzere çok sayıda kişi de Mehmet Yolyapar ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.