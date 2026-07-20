Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) görevlerinden ihraç edilen kamu emekçilerinin tüm özlük, sosyal ve ekonomik haklarıyla birlikte görevlerine iade edilmesi çağrısında bulundu.

Ankara’da gerçekleştirilen nöbet eylemine ilişkin yazılı açıklama yapan Eğitim-Sen Şube Başkanı Sırma, aradan 10 yıl geçmesine rağmen çok sayıda KESK üyesinin yargı süreçlerinin devam ettiğini belirtti.

KESK’in yalnızca ihraç edilen kamu çalışanları için değil, hukuk, adalet, demokrasi, iş güvencesi ve çalışma hakkı için Ankara’da olduğunu ifade eden Sırma, eylemin güvenlik güçlerinin müdahalesiyle engellenmek istendiğini öne sürdü.

Konfederasyon binasının girişine barikat kurulduğunu belirten Sırma, gözaltına alınan sendika üyelerinin daha sonra serbest bırakıldığını aktardı. Sırma, “Hak arama mücadelesi gözaltılarla, copla ve şiddetle susturulamaz. Emek, hukuk ve adalet mücadelemizden geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.

“KESK ÜYELERİNDEN

4 BİN 259’U İHRAÇ

OHAL döneminde çıkarılan 36 Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan 162 binden fazla kişinin ihraç edildiğini belirten Sırma, bunların 4 bin 259’unun KESK üyesi olduğunu ifade etti. İhraçların önemli bir bölümünün sendikal faaliyetler ve demokratik hakların kullanılması gerekçe gösterilerek gerçekleştirildiğini savunan Sırma, söz konusu faaliyetlerin Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alındığını kaydetti.

KOMİSYONA ELEŞTİRİ

23 Ocak 2017’de kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun 22 Ocak 2023’te kapandığını hatırlatan Sırma, komisyona yapılan başvuruların büyük bölümünün reddedildiğini belirtti. Sırma, yalnızca 18 bin kamu emekçisinin görevine iade edildiğini, başvuruların yüzde 85’inin ise reddedildiğini öne sürerek komisyonun etkili bir hak arama mekanizmasına dönüşmediğini savundu. Dosyaların daha sonra idare mahkemelerine devredildiğini aktaran Sırma, KESK’li ihraçların yaklaşık yarısının yargı sürecinin hâlâ devam ettiğini söyledi.

“MAĞDURİYET YARATTI”

KHK’lerle görevlerinden uzaklaştırılan kamu çalışanlarının yalnızca işlerini kaybetmediğini dile getiren Sırma, ailelerin ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirtti. İhraç edilen bazı kişilerin sağlık hizmetlerine erişmekte zorlandığını, bazılarının güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kaldığını ve ülkeyi terk ettiğini ifade eden Sırma, yaşanan mağduriyetlerle yüzleşilmesi gerektiğini söyledi.

İKTİDARA VE YARGIYA ÇAĞRI

Açıklamasında iktidara, yargıya ve kamuoyuna seslenen Kenan Sırma, bekletilen dosyaların sonuçlandırılmasını istedi.

Sırma, şu çağrıda bulundu: “Mahkemelere yapılan siyasi müdahalelerden vazgeçilsin. Haklarında beraat, takipsizlik veya göreve dönüşü gerektiren yargı kararları bulunan kamu emekçilerinin dosyaları gecikmeksizin karara bağlansın. Sendikal faaliyetleri ve demokratik haklarını kullandıkları için ihraç edilen bütün kamu emekçileri, geriye dönük tüm özlük, sosyal ve ekonomik haklarıyla birlikte görevlerine iade edilsin.”

Sırma, açıklamasını “KHK’ler iptal edilsin, OHAL uygulamaları son bulsun” çağrısıyla tamamladı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR