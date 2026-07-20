Türkiye'de değişen yaşam koşulları ve ekonomik dengeler, konut tercihlerini de önemli ölçüde dönüştürüyor. Son yıllarda artan konut fiyatları, yükselen yaşam maliyetleri ve değişen aile yapısı, vatandaşları daha küçük, ekonomik ve işlevsel yaşam alanlarına yönlendiriyor.

Mova City Gayrimenkul danışmanı Leyla Özgen, bu değişimin geçici bir eğilim olmadığını, uzun vadeli bir dönüşümün parçası olduğunu söyledi. Şehir yaşamındaki ihtiyaçların farklılaştığını belirten Özgen, geçmişte geniş metrekareli evlerin tercih edildiğini, bugün ise işlevselliğin ön plana çıktığını ifade etti.

"İnsanlar daha az maliyetle daha verimli yaşam alanları arıyor" diyen Özgen, tek kişilik hanelerin artması, boşanma oranlarının yükselmesi, öğrenciler ve genç profesyonellerin yaşam alışkanlıklarının değişmesi gibi etkenlerin küçük konutlara olan talebi artırdığını dile getirdi. Ayrıca yaşlanan nüfusun da daha kolay yönetilebilir ve pratik konutlara yöneldiğini kaydetti.

Yatırımcıların da rotasını küçük metrekareli dairelere çevirdiğini belirten Özgen, düşük aidat giderleri, ulaşılabilir satış fiyatları ve yüksek kiralama potansiyelinin bu konutları cazip hale getirdiğini söyledi.

Önümüzdeki dönemde küçük ve akıllı tasarlanmış projelerin daha fazla ilgi göreceğini öngören Özgen, gayrimenkul sektöründe artık yalnızca büyük projelerin değil, doğru planlanmış yaşam alanlarının değer kazanacağını vurguladı.

Uzmanlara göre yeni dönemde konut anlayışı, "daha büyük ev" yerine "daha akıllı ve verimli yaşam alanı" ekseninde şekillenmeye devam edecek.