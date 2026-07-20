Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi hemşehrimiz Musa Eker, Diyarbakır ilinde görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çorum merkeze bağlı Eskice Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Ankara’da ikamet eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi Eker’in vefatı ailesi, yakınları ve görev yaptığı kurumda üzüntüye neden oldu

Diyarbakır’da Musa Eker için uğurlama töreni düzenlendi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu başta olmak üzere il protokolü, kurum yönetici ve personelinin katıldığı uğurlama sonrası Musa Eker’in cenazesi dualarla Çorum’a yollandı.

Merhum Başmüfettiş Musa Eker’in cenazesi bugün (20 Temmuz 2026 Pazartesi günü) Çorum merkeze bağlı Eskice Köyü’nde son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi