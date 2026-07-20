Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Başkanı, İnş. Müh.Önder Kartal, Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğuna dikkat çekerek güvenli yapılaşmanın doğru projelendirme ile birlikte standartlara uygun ve kaliteli yapı malzemelerinin kullanılması, doğru uygulama ve bilimsel mühendislik anlayışının bir bütün olarak hayata geçirilmesiyle mümkün olacağını ifade etti.

Çorumlu iş insanı ve sanayici, Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Dr. Önder Kartal, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Deprem Mühendisliği Doktora Programı'nı başarıyla tamamlayarak “Doktor” unvanını aldı.

Türkiye'nin en köklü teknik üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği eğitimine başlayan Dr. Kartal, aynı üniversitede lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra “Deprem Mühendisliği” alanındaki doktora çalışmalarını da başarıyla tamamladı.

Yoğun sanayi faaliyetlerini sürdürürken akademik çalışmalarına da aralıksız devam eden Dr. Kartal, yıllara yayılan eğitim süreci boyunca üretim ile bilimin birbirini tamamlayan iki temel unsur olduğu anlayışıyla çalışmalarını sürdürdü.

Doktora çalışmaları kapsamında deprem mühendisliği, yapı güvenliği ve yeni nesil kompozit yapı sistemleri üzerine araştırmalar yürüten Dr. Kartal, tezinde grafen nanoplatelet ile güçlendirilmiş fonksiyonel derecelendirilmiş kompozit yapı elemanlarının deprem ve diğer yükler altındaki doğrusal olmayan davranışlarını gelişmiş mühendislik yöntemleriyle modelledi. Geliştirdiği özgün model ve gerçekleştirdiği kapsamlı analizlerle yapı mühendisliği alanındaki uluslararası bilimsel literatüre özgün katkılar sundu.

“BİLİMSEL BİLGİ, ÜRETİME

DÖNÜŞÜRSE DEĞERLENİR”

Doktora eğitimini bitirmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Dr. Önder Kartal, üniversitelerde üretilen bilginin sanayiye aktarılmasının Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bilimsel bilgi, üretime ve toplumsal faydaya dönüştüğünde daha da değer kazanır. Akademik çalışmalarım boyunca, bilimsel bilgi ile üretim tecrübesini bir araya getirerek sektörümüze, şehrimize ve ülkemize katkı sağlayacak çalışmalar ortaya koymayı hedefledim. Güçlü sanayi ile güçlü üniversitelerin birbirini beslediğine ve ülkemizin kalkınmasına bu iş birliğinin önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum”

“GÜVENLİ YAPILAŞMA

HAYATA GEÇİRİLMELİ”

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğuna dikkat çeken Dr. Kartal, güvenli yapılaşmanın doğru projelendirme ile birlikte standartlara uygun ve kaliteli yapı malzemelerinin kullanılması, doğru uygulama ve bilimsel mühendislik anlayışının bir bütün olarak hayata geçirilmesiyle mümkün olacağını ifade etti.

Deprem mühendisliği alanında edinilen bilgi ve tecrübenin, güvenli yapılaşmanın geliştirilmesine ve yapı malzemeleri alanındaki bilimsel çalışmaların ilerlemesine katkı sağlayacağını belirten Kartal, üniversite ile sanayi arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesini artıracağını söyledi.

“ÇORUM’DA KÖKLÜ BİR

ÜRETİM KÜLTÜRÜ VAR”

Çorum'un köklü üretim kültürüne sahip şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Dr. Kartal, bilgiye dayalı üretimin, Ar-Ge'nin ve katma değerli sanayinin geliştirilmesinin hem şehir ekonomisi hem de Türkiye'nin kalkınması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Başkanı Dr. Kartal, son yıllarda alternatif yapı malzemelerinin çoğalması yanında, nakliye giderlerinin de olağanüstü ağırlaşması üzerine, Çorum’un bu sektörde büyük ölçüde pazar kaybına uğradığını belirterek, “Geçmişte olduğu gibi Türkiye’nin her yanına satış yapabilmek için tek umudumuz, demiryolu taşımacılığının bir an önce gerçekleşmesi” diye konuştu.

Çorum’un Türkiye’nin kiremit ihtiyacının yüzde 50’sini karşılarken bu oranın azaldığını söyleyen Dr. Önder Kartal, halen 9 kiremit ve 4 tuğla fabrikasının faaliyetlerini sürdürdüğünü, demiryolu devreye girdiğinde bazı pazarları yeniden kazanacağımıza inandığını da vurguladı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Akademik hayatı boyunca kendisine destek veren ailesine, danışmanlarına ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerine teşekkür eden Dr. Kartal, bundan sonraki süreçte de bilimsel bilgi ile üretim tecrübesini buluşturan çalışmalar yürütmeye, ülkemize ve Çorum'a değer katacak projeler üretmeye devam edeceğini ifade etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ