Çorum’un sevilen iş insanlarından ve TSO Meclis üyelerinden, gümüş mağazası sahibi Rıza Malatyalı (55), geçirdiği ani kalp rahatsızlığı sonucu önceki akşam hayata veda etti.

Bedriye ve Bekir Malatyalı’nın oğulları, Şennur Malatyalı’nın eşi, Simay, Dilay ve Mina Malatyalı’nın babaları olan Rıza Malatyalı’nın cenazesi, Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Aynı zamanda hemşehrimiz merhume Maviye Ertürk'ün de namazının kılındığı cenazeye merhumun ailesi ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, CHP eski İl Başkanı Osman Samsunlu, TSO Meclis üyeleri, sanayici ve iş insanları, üyesi olduğu Türk Chopper Motosiklet Kulübü yönetici ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.