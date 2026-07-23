Çorum Belediyesince düzenlenen 38.Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Festivalin 3. gününde Pirbaba Parkı’nda düzenlenen leblebi yarışmasına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, ÇESOB Başkanı Recep Gür, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorum’un en ünlü 25 kuruyemişçisinin leblebileri yarıştığı yarışmanın jüri başkanlığını ünlü gastronomi yazarı Adnan Şahin yaparken, jüri üyeliklerini ise Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Kurt, Bakkallar Odası Başkanı Özkan Şanal, leblebi ustaları Yaşar Ayvaz, Ekrem Uzun ve Mustafa Karakuş yaptı.

Jüri üyeleri leblebilere tat, koku, kıvam ve renk gibi kriterleri gözeterek puan verdi. Değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan Yaşar Bodur birinci oldu.

Yarışmada ikinciliği Metin Bodur elde ederken, üçüncü ise Ömer Karakuş oldu.

Mansiyon ödüllerini ise Hışıroğlu Kuruyemiş adına İsmet Hışıroğlu, Öz Karadeniz Leblebi adına Kenan Düzgün, Özlem Leblebi adına Satılmış Akın kazandı.

Konuşmaların ardından yarışmada birinci olan Lider Leblebi sahibi Yaşar Bodur adına oğlu Osman Bodur’a ödülünü Başkan Aşgın verirken, ikinci olan Metin Bodur'a ÇESOB Başkanı Recep Gür ve üçüncü olan Ömer Karakuş'a ödülünü gastronomi yazarı Adnan Şahin takdim etti.

"25 ESNAFIN HEPSİ BİZİM İÇİN BİRİNCİDİR"

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tüm katılımcıların Çorum'un önemli bir değerini yaşattığını ifade ederek, "Hepsi bizim için birincidir, hepsi bizim için kıymetlidir." dedi.

Yarışmaya katılan tüm kuruyemişçi esnafını tebrik eden Aşgın, bundan sonraki festivallerde de leblebi yarışması geleneğinin süreceğini ifade etti.