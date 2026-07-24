Bugün, Türk basınından sansürün kaldırılışının 118. yıldönümü. 24 Temmuz 1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte basına uygulanan sansürün kaldırılmasını her 24 Temmuz’da “Basın Bayramı” olarak kutluyoruz.

*** Ülkemizde basın mensupları tarafından kutlanan diğer önemli gün ise, basın çalışanlarına özlük haklarını sağlayan 212 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan 10 Ocak 1961’in yıldönümü; “Çalışan Gazeteciler Günü”…

*** Düşünce ve ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, eşitlik, adalet, halkın haber alma hakkı gibi kavramlar, demokrasinin “olmazsa olmaz” kuralları. Basının özgür olmadığı yerde demokrasiden de söz edilemeyeceği ise açık bir gerçek.

*** Gazeteniz ÇORUM HABER, yıllardır, basının özel günlerinde, halkın “demokrasi” için basına sahip çıkması gerektiğini savunuyor, basın özgürlüğünün yanı sıra “basında adalet” için de çağrılar yapıyor.

*** Asparagas, sansasyon ve şantaj gazeteciliği gibi “etik dışı” her türlü kirlenmeye, kirletmeye karşı kamuyu, yerel yönetimleri, mesleki ve sivil toplum kuruluşlarını, yurttaşları uyarmayı, bugün bir kez daha görev biliyoruz:

*** Lütfen adil olunuz! Hak edenle hak etmeyeni birbirinden ayırınız!

*** Lütfen, demokrasinin temel ayaklarından biri olan bu kamu hizmetinin dejenere edilmesine -istemeden de olsa- prim vermeyiniz!

*** Basın Bayramı, “gerçek” basın mensuplarına ve tüm ulusumuza kutlu olsun.