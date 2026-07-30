MÜSİAD Çorum Şubesi’nde gerçekleştirilen buluşmada Büyükelçi Kazakbaev, MÜSİAD üyeleri ve Genç MÜSİAD Çorum’un genç iş insanlarıyla bir araya geldi. Samimi bir atmosferde geçen programda, Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti arasındaki köklü dostluk ilişkileri, ekonomik iş birlikleri ve yatırım fırsatları masaya yatırıldı.

Konuşmasında iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Büyükelçi Kazakbaev, iş dünyasının bu süreçte üstleneceği rolün stratejik değer taşıdığını ifade etti. Program boyunca katılımcılar da sorularını doğrudan Kazakbaev’e yönelterek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda ticaret, yatırım, girişimcilik ve gelecekte hayata geçirilebilecek ortak projeler üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapılırken, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da ileri taşınmasına yönelik iş birliği imkanları ele alındı.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen program, genç iş insanlarının uluslararası bağlantılar kurmasına ve yeni iş birliklerinin temellerinin atılmasına katkı sağladı.

Programın sonunda Genç MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Agâh Özküçükgöz, nazik ziyaretlerinden dolayı Büyükelçi Ruslan Kazakbaev ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirecek bu tür buluşmaların artarak devam etmesini temenni etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR