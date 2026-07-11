Kaya, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Başhekim Doç. Dr. Muhammet Gömeç, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Millî Emlak Müdürü Adem Özsoy ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Birol Sayın'ın katılımıyla hastanenin geleceğine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

“12 DÖNÜM ALAN HASTANE BÜNYESİNE DEVREDİLECEK”

Milletvekili Kaya, hastanenin hemen yanında bulunan ve Millî Eğitim Bakanlığı'na ait arazinin sağlık kampüsüne kazandırılması amacıyla Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile yaptıkları görüşmelerin ardından resmi sürecin başlatıldığını ifade etti.

Yaklaşık 12 dönümlük alanın hastane bünyesine dâhil edilmesiyle birlikte sağlık yatırımlarının önünün açılacağını vurgulayan Kaya, "Bu genişleme sayesinde Çorum'un sağlık altyapısı daha da güçlenecek. Hemşehrilerimize daha modern, daha güçlü ve daha nitelikli sağlık hizmeti sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ