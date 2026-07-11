Çorum Aşağı Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnaflar, sanayi bölgesindeki bakımsızlığa tepki göstererek yetkililere çağrıda bulundu.

Cep telefonu ile çektiği görüntüleri paylaşan bir esnaf, sanayi içerisindeki yol kenarlarının otlarla kaplandığını, çevrenin uzun süredir temizlenmediğini belirterek belediye ve ilgili kurumların bölgeyle yeterince ilgilenmediğini öne sürdü.

Esnaflar, sanayi sitesinin birçok noktasında otların büyüdüğünü, çevre temizliği ve bakım çalışmalarının yapılmamasının hem kötü bir görüntü oluşturduğunu hem de bölgedeki çalışma koşullarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Sanayi esnafı, otların temizlenmesini, çevre düzenlemesi yapılmasını ve Aşağı Sanayi Sitesi'nin düzenli bakım programına alınmasını talep ederek yetkililerin harekete geçmesini istedi.