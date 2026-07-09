Çorum Belediyesi'nin 6 Temmuz 2026 itibarıyla su ve toplu ulaşım ücretlerine TÜFE oranında yaptığı zam, Temmuz ayı Belediye Meclisi toplantısında gündem oldu.

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz zamların yıl sonuna kadar ertelenmesini isterken, Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü ise Çorum'daki toplu taşıma ücretlerinin benzer illere göre daha düşük olduğunu savundu.

Gündem dışı söz alan CHP Çorum Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, 2025 yılı Aralık ayında Tarife Komisyonu tarafından Belediye Meclisi'ne getirilen ve enflasyon oranında otomatik zam yapılmasını öngören düzenlemeye partisinin karşı çıktığını hatırlattı.

"ZAMLAR ERTELENSİN"

Enflasyon nedeniyle vatandaşların geçim sıkıntısı yaşadığını ifade eden Yılmaz, dar gelirli vatandaşlar ile asgari ücretlilerin aynı oranda gelir artışı elde edemediğini belirtti.

Ulaşım ücretlerine yaklaşık yüzde 17,78 oranında zam yapıldığını ifade eden Yılmaz, ekonomik şartların vatandaşları zorladığını savunarak, "Eğer biriken bir oran farkı varsa, o enflasyon farkından kaynaklı bu zamların yıl sonuna kadar ertelenmesini talep ediyoruz. İnsanlar yıl sonuna kadar ulaşımlarda eski fiyatlarla ulaşımdan faydalansın istiyoruz." dedi.