Çorum Belediyesi 2025 aralık ayı meclis toplantısında alınan karara üzerine toplu taşımaya 6 Temmuz itibariyle TÜFE oranında zam yapıldı.

Daha önce 30,00 TL olan tam biniş ücreti yapılan düzenlemeyle 35 lira 30 kuruş, 18,00 TL olan Şehir İçi Öğrenci ücreti ise 21 lira 20 kuruş TL oldu.

Abonman sisteminden yararlanan öğrenciler için hayata geçirilen 1 aylık sınırsız biniş ücreti 770,00 TL'den 907,00 TL'ye çıktı.

Organize Sanayi Hat fiyatı 53 lira, 2 binimlik kart 88 lira, Çorum Kart 212 lira, kişiselleştirilmiş Çorum kart ise 265 lira oldu.

KARAR SON ARALIK MECLİSİ'NDE ALINMIŞTI

2025 aralık ayı meclis toplantısında alınan karara üzerine, toplu ulaşım ücretleri 6 Temmuz 2026 tarihi itibariyle tüfe oranında artış sağlandı. Çorum Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçlarında geçerli olan yeni fiyat tarifesi dün yürürlüğe girdi.