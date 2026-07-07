Tekirdağ’dan Kayseri’ye seyir halinde olan D.A.G. idaresindeki Süha firmasına ait 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otobüste bulunan 38 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 92 yaşındaki bir kişi, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 40 yaralının ise hastanede tedavileri sürüyor. Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Sarıibrahim, daha sonra hastaneye geçerek yaralıları ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Sarıibrahim, ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Yolculara geçmiş olsun dileklerini ileten Sarıibrahim, otobüs şoförünün gözaltına alındığını, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Vali Sarıibrahim, kaza yerinde incelemede bulunarak bilgi aldı.