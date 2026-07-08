Çorum Belediyesi, vatandaşlarla doğrudan iletişimi güçlendirmek ve taleplere daha hızlı çözümler üretebilmek amacıyla Saat Kulesi önünde Çözüm Merkezi Noktası kurdu. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen uygulama vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Şehrin en yoğun noktalarından biri olan Saat Kulesi önünde kurulan stantta vatandaşların talep, öneri ve şikâyetleri dinlenirken, memnuniyet anketleri de gerçekleştiriliyor. Ayrıca vatandaşlara belediyenin hizmetleri, projeleri ve tesisleri hakkında bilgi verilirken, şehir dışından gelen ziyaretçilere de Çorum'un tarihi, kültürel ve turistik değerleri hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Belediye hizmetleriyle ilgili görüşlerini paylaşan vatandaşlar, istek ve önerilerini doğrudan iletebilme imkânı buluyor. Çözüm Merkezi ekipleri iletilen taleplere anında yanıt vererek vatandaşların belediyeye erişimini kolaylaştırıyor.

Çorum Belediyesi’nin katılımcı belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalarla hem vatandaş memnuniyetinin artırılması hem de belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara göre şekillendirilmesi hedefleniyor.

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde ve şehrin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle talepleri yerinde dinlemeyi sürdürüyor. Vatandaşlar, belediye hizmetlerine ilişkin görüş, öneri ve taleplerini doğrudan iletebilirken, iletilen başvurular görevliler tarafından kayıt altına alınarak ilgili birimlere yönlendiriliyor ve süreç takip ediliyor.

Muhabir: Haber Merkezi