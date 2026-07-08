Muharrem Ayı dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği tarafından geleneksel hale gelen Aşure Günü etkinliği yine gönülleri birledi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı bahçesinde önceki akşam gerçekleştirilen Aşure Günü etkinliğinde katılım yoğun olurken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Etkinliğe CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, eşi Perinay Tahtasız, İl Başkanı Dinçer Solmaz, İl Başkan Yardımcısı Emrah Öztürk, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, CHP İl, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Veli Uysal, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, Yusuf Sapancı, Ümit Er, iş insanı Mehmet Özdoğan, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, köy ve mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Zakirler Nesimi Bilgin ve İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde başlayan programda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu.



AŞURE BİRLİK SİMGESİ

Toplumun tüm renklerini içine alan etkinlikte yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Konuşmalarda çok sayıda malzeme ile yapılan aşurenin birlik beraberliğin simgesi olduğu vurgulandı.

Buna göre ilk konuşmayı Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği Başkanı Yıldız Şahin yaptı. Aşurenin her malzemesinin kendi özünü koruyarak aynı kazanda birleştiği gibi bizimde farklılıklarımızla can olup sevgi, saygı ve muhabbet içinde yaşamayı amaçladığımızı söyleyen Yıldız Şahin; “Bizlere bu yolu öğreten Hacı Bektaş Veli’nin ‘Bir olalım, diri olalım’ sözü bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Bu lokmayı İmam Hüseyin ve Kerbela olayında hak, adalet ve insanlık uğruna can veren tüm masumların aşkına paylaşıyoruz. Onların direnişi, zulme boyun eğmemenin hakikatin yanında durmanın en güçlü simgesidir. Lokmalarımız bereketli muhabbetimiz daim olsun” dedi.

AKSOY: “BİRBİRİMİZE

SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Dede Nurettin Aksoy da aşure etkinliğine katılanları selamlayarak başladığı konuşmasında her yıl olduğu gibi bu yıl da aşurelerini ve lokmalarını paylaşmak için biraraya geldiklerini söyledi.

Muharrem ayı aşuresi, yası ve mateminde biraraya gelinerek cem ve can olacaklarını kaydeden Nurettin Aksoy, Kerbela’dan beri sürdürdükleri yas vesilesi ile bir daha katliamlar olmaması için kendi geleceklerini güvenceye almak için emek verdiklerini vurguladı.

Bir daha böyle acılar yaşanmaması için ellerinden gelen her türlü gayreti göstererek yasalar çerçevesinde birbirlerine sahip çıkmalarının önemine de değinen Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Aksoy; “Yaşadığımız çağda bile Çorum, Maraş gibi illerde çeşitli katliamlara uğradık. Canlarımızı yitirdik. Nerede bir mazlumumuz toprağa düşerse orası bizim için Kerbela’dır. Bir daha acılar yaşanmasın. Kerbelalar olmasın. Bundan sonra da gönül gönüle birlik içinde dirlik içinde yaşamayı nasip etsin yüce Hak” şeklinde konuştu.



SOLMAZ VE TAHTASIZ

BİRLİK MESAJI VERDİ

Programda CHP İl Başkanı Solmaz da Maraş, Sivas ve Çorum katliamında kaybettikleri canları andı. Bugünleri bir daha yaşamamak için, unutmamak için bu olayları hatırlatmak gerektiğini de anlatan Dinçer Solmaz, aşurenin sadece bir tatlıdan ibaret olmadığını, birbirinden farklı ürünlerin biraraya gelerek güzelleştiğini, bu coğrafyada da her rengin ve görüşün bir kazanda biraraya gelerek zenginleştiğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin de bu bağlamda şekillendiğini kaydetti.

Birliğin tadında muhabbetin sofrasında biraraya olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Tahtasız da: “Aşure; farklı tatların aynı kazanda kaynaşarak gönüllerde sevgi, dostluk ve kardeşliği büyüttüğü, paylaşmanın bereketini ve muhabbetin sıcaklığını yaşatan kadim bir geleneğimizdir. Aşure, birliğin tadı; muhabbetin en güzel ikramıdır. Bu anlamlı etkinlikte bizleri samimiyetle karşılayan Nurettin Aksoy ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Muharrem Ayı’nın birlik, barış ve dayanışma duygularımızı daha da pekiştirmesini diliyorum” diye konuştu.

Maraş, Sivas ve Çorum gibi katliamlardan ders çıkarılmasının da önemli olduğunu belirten Mehmet Tahtasız, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalması için birlik, beraberlik ve kardeşliklerini koruyacaklarını, hak, hukuk, adalet yolunda zalime karşı direnmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Dede Şahin Polat’ın selamlama ve çerag uyandırması ile süren programda Emine Özten yönetimindeki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Kadın ve Gençlik Kolları üyelerinden oluşan semah ekibi sahne aldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gençlik Kolları üyeleri Arda Koç ve Deniz Pala’nın deyişleri ile renk kattığı programda aşure ve lokma dualanarak misafirlere ikram edildi.