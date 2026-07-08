Çorum'da özel sektör bünyesinde kurulan ilk Mesleki Eğitim Merkezi olan Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM), kuyumculuk sektörünün geleceğini şekillendirecek usta ve tasarımcıları yetiştiriyor.

2024 yılında Ahlatcı Holding tarafından hayata geçirilen eğitim merkezi, her yıl 250 öğrenciyi bünyesine kabul ederek dört yıl sonunda bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Meslek sahibi olmak isteyen gençlere kapılarını açan merkezde öğrenciler, kuyumculuk mesleğini teorik eğitimin yanı sıra üretimin içinde, işin mutfağında öğrenme fırsatı buluyor. Böylece sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü yetiştirilirken, gençler de geleceğe sağlam adımlarla hazırlanıyor.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi'nin Türkiye'de özel sektör bünyesinde kurulan ilk kuyumculuk mesleki eğitim merkezi olduğuna dikkat çekerek, "Bir kuyumcu ustası her zaman yetişir ancak bu okul, kuyumculuk sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

Merkezin 9. sınıf öğrencilerinden Baran Umut Kayra ise gelecekte mücevher tasarımcısı olmayı hedeflediğini söyledi. Çizim yapmayı ve tasarım üretmeyi hobi olarak gördüğünü belirten Kayra, okulun kendisi için önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

"Bu okul, ülkemizde altın tasarımına ilgi duyan gençlerin önünü açıyor. Türkiye'de bir ilk olduğu için bizim için çok büyük bir fırsat. Dört yıllık eğitim sürecini en iyi şekilde değerlendirerek hayalimdeki mesleğe ulaşmak istiyorum." dedi.

