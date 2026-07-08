İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve eşi Figen Pehlivan ev sahipliğinde, Emniyet Müdür Yardımcıları’nın da katılımı ile gerçekleştirilen törende terfi eden personele rütbeleri takıldı.

Törende, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken bir üst rütbeye yükselmeye hak kazanan personele yeni rütbeleri İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve Müdür Yardımcıları ile tarafından takıldı.

Terfi eden personele hitap eden Pehlivan, yeni rütbelerinin hayırlı olmasını dileyerek görevlerinde üstün başarılar temennisinde bulundu.

Program, terfi eden personelin tebrik edilmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bir üst rütbeye yükselen tüm personel tebrik edilerek, yeni görev ve sorumluluklarında başarılar dilendi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ