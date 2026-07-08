Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı öncülüğünde, Çorum Valiliği ve Çorum Belediye Başkanlığı’nın destekleriyle yürütülen Tam Buğday Ekmeğinin Yaygınlaştırılması Kampanyası kapsamında Çorum’da farkındalık çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tam buğday unlu ekmeğin yaygınlaştırılması kapsamında pilot il olarak belirlenen Çorum’da, kampanyanın kapsamı genişletilerek pide fırınlarında da tam buğday unundan üretilen ürünler tüketicilerle buluşturuluyor. Bu doğrultuda ilimizde faaliyet gösteren 5 pide fırınında tam buğday unlu pide ve yöresel ürünlerimizden göbüt pide üretimi gerçekleştirilerek vatandaşların beğenisine sunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara pide fırınları ile un üreticisi firmalar da destek veriyor. Böylece tam buğday ununun yalnızca ekmek üretiminde değil, geleneksel unlu mamullerde de kullanılabileceği uygulamalı olarak ortaya konulurken; sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve tam buğday unlu ürünlerin günlük tüketimde daha fazla yer alması hedefleniyor.

Kampanya kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda; lif, vitamin ve mineral bakımından zengin olan tam buğday ununun kullanımının artırılması, toplumda sağlıklı beslenme bilincinin güçlendirilmesi ve yerel işletmelerin bu dönüşüme katkı sunması amaçlanıyor.

Muhabir: Haber Merkezi