Bir spor salonunun öncülüğünde organize edilen etkinlikte katılımcılar, açık havada hem spor yapmanın keyfini yaşadı hem de sağlıklı yaşam bilincini güçlendiren aktivitelerde bir araya geldi.

Program; tanışma, ısınma hareketleri, müzik eşliğinde antrenman, tabata, karın egzersizleri, stretching ve kapanış bölümlerinden oluştu. Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, kendi matlarını getirerek grup halinde egzersiz yaptı.

Etkinlikte, sporun yalnızca kapalı salonlarla sınırlı olmadığına dikkat çekilerek açık havada düzenli hareket etmenin fiziksel ve sosyal faydaları vurgulandı. Katılımcılar, müzik eşliğinde yapılan antrenmanlarla hem spor yaptı hem de keyifli anlar yaşadı.

Etkinliği düzenleyen spor salonu yetkilileri, açık hava spor organizasyonlarının devam edeceğini belirterek katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Bir sonraki "Matını Al Gel Spor Etkinliği"nin 19 Temmuz Pazar günü saat 10.00’da Kent Park’ta 90’lar konseptiyle gerçekleştirileceği bildirildi.

Etkinliğe katılmak isteyenlerin matlarıyla birlikte, dileyenlerin 90’lı yıllar konseptine uygun kıyafetlerle alana gelerek spor, müzik ve eğlence dolu bir sabah yaşayabilecekleri ifade edildi.