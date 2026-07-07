Çorum Barosu’nun Genç Avukatlar Meclisi’nde Pazar günü yapılan seçimle Av. Furkan Kaya’nın öncülük ettiği grup meslektaşlarının teveccühünü kazanarak yönetime geldi.

Genç Avukatlar Meclisi’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Furkan Kaya, Erkan Erdoğmuş, Duygu Ağca Karslı, Yavuz Bahadır Buğdaylı, Gizem Ak, Mustafa Sinan Koçak, Elif Nur Öztürk.

DAYANIŞMA VE ORTAK AKIL

Seçim sonrası yapılan açıklamada, genç avukatların mesleki gelişimine katkı sunacak, dayanışmayı güçlendirecek ve ortak aklı esas alan bir yönetim anlayışıyla çalışılacağı vurgulanarak, “Çorum Barosu’nun genç avukatları için üretmeye, birlikte karar almaya ve mesleğimizin geleceğine katkı sunmaya gayret edeceğiz. Genç Avukatlar Meclisi’nin tüm meslektaşlarımızı kapsayan, katılımcı ve verimli bir çalışma ortamı olması için var gücümüzle çalışacağız.” ifadeleri kullanıldı.

Genç avukatların mesleki ve sosyal hayatına katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi yönünde çalışmalara kısa sürede başlanacağı da ayrıca ifade edildi.