Çorumspor’un eski futbolcularından Nafi Özsoy ve eşi Saime Özsoy’un oğlu Kaan Özsoy, Mesut Demir, Firdevs Demir çiftinin biricik kızları Ebru Demir sevenlerinin ve davetlilerin katıldığı görkemli törenlerle hayatlarını birleştirdi.



Genç çiftinin evlilik yolundaki ilk büyük eğlencesi Alaca ilçesinde başladı. Genç çiftin kına gecesi, Alaca’da bulunan Zirve Düğün Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kına eğlencesinin ardından düğün merasimi için Çorum merkeze geçildi. Çiftin düğün töreni, Çorum’un önde gelen mekanlarından Altınkaya Arena’da yapıldı.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Çorumspor camiasının tanınan isimlerinden Nafi Özsoy'u ve genç çifti bu mutlu günlerinde dostları yalnız bırakmadı. Altınkaya Arena'daki düğün törenine çok sayıda davetli katıldı. Müzik ve eğlence eşliğinde ilerleyen gecede, davetliler genç çiftin mutluluğuna ortak olarak gecenin tadını çıkardı.

Ebru ve Kaan Özsoy çifti, iyi ve kötü günde bir ömür boyu beraberliğe "evet" diyerek resmen hayatlarını birleştirdi.