Valilik ile Saat Kulesi arasında kalan bölümde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Telekom ve YEDAŞ ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında altyapıda ihtiyaç duyulan bakım ve onarımlar pazar günü gerçekleştirildi. Çalışmaların şehir yaşamını en az etkilemesi amacıyla ekipler, sabahın erken saatlerinde sahaya inerek yoğun bir mesai yürüttü.

Kazı yapılan bölgelerde dolgu işlemleri tamamlanırken, trafik akışı da kontrollü şekilde normale döndü. Çorum Belediyesi, çalışma sonrası oluşan alanlarda ilk etapta asfalt yama çalışmalarını gerçekleştirecek. Zeminin gerekli oturma sürecini tamamlamasının ardından ise Gazi Caddesi'nde kapsamlı yol yenileme çalışmaları yapılacak.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ