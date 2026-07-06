Eğitim-İş Çorum Şubesi Yönetim Kurulu, eğitim camiasında ortaya atılan vahim iddiaların aydınlığa kavuşturulmasını istedi.

Çorum'da bir eğitim kurumundaki iddialar hakkında açıklama yapan Eğitim-İş Yönetimi, “Kamuoyunda infial yaratan bu iddialar karşısında yetkili makamların halen sessizliğini koruması kabul edilemez” dedi.

Eğitim-İş yönetiminin basın açıklaması şu şekilde:

“SÜMEN ALTI EDİLMESİN”

“Son günlerde Çorum yerel basınında yer alan ve ilimizdeki bir lisede yaşandığı öne sürülen taciz, nüfuz kullanımı, tehdit ve örtbas iddiaları, eğitim camiamızda ve vicdan sahibi tüm vatandaşlarımızda derin bir endişe yaratmıştır.

Basına yansıyan haberlerde; lise çağındaki bir öğrencimizin okuldaki bir eğitimci tarafından taciz edildiği, konunun Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki bazı idareciler tarafından siyasi ve kişisel yakınlıklar gerekçe gösterilerek sümen altı edilmeye çalışıldığı ve mağdur ailenin baskı altına alındığı gibi son derece ağır ithamlar yer almaktadır.”

“EĞİTİMDE KARANLIK NOKTALARA YER YOK”

“Eğitim-İş Çorum Şubesi olarak vurgulamak isteriz ki; eğitim camiasında şaibelere, karanlık noktalara ve cevapsız bırakılan soru işaretlerine asla yer yoktur. Okullarımız, çocuklarımızın bedensel ve ruhsal bütünlüklerinin en üst düzeyde korunduğu, kendilerini en güvende hissetmeleri gereken kurumlardır. Bu güveni sarsacak her türlü iddia, ciddiyetle ve ivedilikle ele alınmak zorundadır.

Ancak, kamuoyunda infial yaratan bu iddialar karşısında yetkili makamların halen sessizliğini koruması kabul edilemez. Sürecin şeffaf bir şekilde yönetilmemesi ve kamuoyunun bilgilendirilmemesi; iddiaların odağındaki eğitimciyi, mağdur edildiği belirtilen öğrencimizi ve ailesini, olayın yaşandığı iddia edilen eğitim kurumumuzu topyekûn ağır bir zan ve töhmet altında bırakmaktadır.”

“YETKİLİLERİN SESSİZ

KALMASINI KINIYORUZ”

“Hukukun temel ilkeleri gereği masumiyet karinesi ve mağdurun korunması esastır. Tüm tarafların haklarının korunmasının tek yolu, gerçeğin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde, hızlı ve şeffaf bir biçimde ortaya çıkarılmasıdır. İddiaların araştırılması ve gerçeğin aydınlatılması için atılan veya atılması gereken adımlar konusunda yetkililerin sessiz kalma çabasını, konuyu görmezden gelme ya da zamana yayma tutumunu şiddetle kınıyoruz.”

“RESMİ AÇIKLAMA YAPILMALI”

“Bu bağlamda; Çorum Valiliği'nin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün konuyla ilgili derhal resmi bir açıklama yapması elzemdir. İddiaların odağındaki idari veya siyasi koruma kalkanı söylemleri, ancak adli ve idari soruşturmaların tavizsiz bir şekilde yürütüldüğünün kamuoyuna ilan edilmesiyle bertaraf edilebilir. Hiçbir makam, mevki, siyasi nüfuz veya hemşehrilik bağı, hukukun ve çocuklarımızın güvenliğinin üstünde olamaz.”

“SÜRECİN ÜSTÜ ÖRTÜLEMEZ”

“Eğitim-İş Çorum Şubesi olarak; sürecin üstünün örtülmesine asla müsaade etmeyeceğimizi, adaletin tecelli etmesi ve eğitim kurumlarımızın bu tür karanlık iddialardan arındırılması için konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ