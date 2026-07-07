Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi mezunu, resim sanatçısı Deniz Şahin, AHL Park AVM’de “Zamanın İzleri” isimli bir kişisel resim sergisi açtı.

Sergide, tarihi yapıların izlerini ve zamanın bıraktığı etkileri konu alan soyut rölyef çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Farklı doku ve malzemelerle hazırlanan eserler, geçmiş, bellek ve dönüşüm temalarını sanatsal bir bakış açısıyla ele aldı.

Açılışa sanatseverlerin yanı sıra akademisyenler, davetliler ve alışveriş merkezi ziyaretçileri de katıldı. Ziyaretçiler eserleri ilgiyle inceleyerek sanatçı Deniz Şahin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.