Çorum Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısı, Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü’nün başkanlığında gerçekleştirildi.
Meclis salonunda saat 14.00’da başlayan toplantıda ARCA Çorum FK Kulüp Başkanı Savaş Balçık’a Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesi teklifi görüşüldü. Söz konusu teklif oybirliğiyle kabul edildi.
Öte yandan Belediye Meclisi toplantısında Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 3. Sokak’ta bulunan parka “Şehit Piyade Üsteğmen Abdulkadir Şen”, Buharaevler Mahallesi 27. Sokak’ta bulunan parka “Şehit Polis Uğur Yıldız”, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 60. Sokak’ta bulunan parka ise “Şehit Burak İbbiği” isminin verilmesi kabul edildi.
Muhabir: NURDAN AKBAŞ