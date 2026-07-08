Deren Özel Eğitim ve Rehberlik Merkezi Müdürü Cihan Taşdelen’in babası, emekli öğretmen Serhat Bulut’un kayınpederi, Çorum Çimento Fabrikası’ndan emekli Muharrem Taşdelen (80), hayatını kaybetti.

Gönül Bulut ve Cihan Taşdelen’in babası, 19 Mayıs İlkokulu’ndan emekli Serhat Bulut’un kayınpederi, Beyza, Şeyma, Eymen ve Berat’ın dedeleri olan Tatar köyü kökenli Muharrem Taşdelen’in, iki aydan beri hastanede tedavi görmekte olduğu öğrenildi.

Muharrem Taşdelen’in cenazesi, bugün Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonar Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.