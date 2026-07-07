MHP Sungurlu İlçe Başkanlığı’nın olağan kongresi ile başlayan 15. Olağan ilçe kongreleri sürecinde Dodurga, Bayat, Laçin Osmancık ve Kargı İlçe Başkanlığı kongrelerinin ardından bu haftasonu da Boğazkale, Uğurludağ, İskilip ve Oğuzlar İlçe kongresi büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Kongrelere MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, Kamu-Sen İl Başkanı Abdullah Güdek, ilçe başkanları KAÇEP birim yöneticileri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslek odaları yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

4 KONGRE DAHA TAMAM

Kongre maratonunun ilk durağı Boğazkale oldu. Osman Uluzman’ın ilçe başkanı olarak seçildiği program kapsamında Cumhur İttifakı Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel de ziyaret edilerek mahalle ve köy muhtarları ve esnafla biraraya gelindi. Uğurludağ İlçe Başkanlığı’na yeniden Kenan Genç’in seçildiği kongre programı çerçevesinde meslek odalarının başkanları ile mahalle ve köy muhtarları da ziyaret edilerek ilçenin mevcut durumu, ihtiyaçları ve geleceğe yönelik hedefleri üzerine kapsamlı istişareler gerçekleştirildi. İskilip İlçe Başkanlığı’na Mehmet Aktaş, Oğuzlar İlçe Başkanlığı’na ise Ömer Baldan’ın seçildiği kongreler de büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Ayrıca eski Oğuzlar İlçe Başkanı Oğuz Hantal’a hizmetleri için teşekkür plaketi verildi.

“BİRLİĞİMİZ PEKİŞİYOR”

MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak tamamlanan ikinci hafta kongreleri ile ilgili yaptığı açıklamada ilçe kongrelerinin yalnızca yeni yönetimlerin belirlendiği süreçler olmadığı, aynı zamanda teşkilatların vatandaşlarla bir araya geldiği, yerel yönetim çalışmalarının değerlendirildiği ve istişarelerin yapıldığı önemli organizasyonlar olduğunu söyledi.

Ayrıca, ilçe kongrelerinin ikinci etabının da yüksek katılım ve birlik beraberlik içerisinde tamamlandığını belirten Çıplak, seçilen ilçe başkanları ve yönetim kurullarına başarı dileklerini iletti.

“Kongrelerimiz, dava arkadaşlığının, teşkilat disiplininin ve ülkücü hareketin birlik ruhunun en güçlü şekilde tezahür ettiği önemli buluşmalara dönüşmüştür” diyen Çıplak açıklamasına sözlerini şöyle sürdürdü: “MHP’nin temelini oluşturan güçlü teşkilat yapısı, sarsılmaz dava şuuru ve ortak hedeflere inanan kadrolarıyla; her kongremiz birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmiş, aynı ülkü etrafında kenetlenmiş teşkilatlarımızın kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur. İnancımız odur ki güçlü kadrolar, güçlü teşkilatlar; güçlü teşkilatlar ise güçlü Türkiye idealinin en sağlam teminatıdır.

MHP’nin Üretken Belediyecilik anlayışı doğrultusunda Cumhur İttifakı belediyelerimiz ilçelerimize değer katan yatırımları ve hizmetleri hayata geçirmeyi sürdürürken, teşkilatlarımız da vatandaşlarımızla iç içe, ortak aklı esas alan, milletimizin beklentilerine kulak veren ve kardeşlik hukukunu güçlendiren çalışmalarına aynı azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

“Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda” anlayışıyla yapılan 15. Olağan İlçe Kongrelerimizi büyük bir başarı, yüksek katılım ve örnek bir teşkilat dayanışmasıyla sürmektedir. Kongrelerimize iştirak ederek bizleri yalnız bırakmayan dava arkadaşlarımıza, teşkilat mensuplarımıza, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine, mahalle ve köy muhtarlarımıza, hemşehrilerimize ve misafirlerimize şükranlarımızı sunuyorum.

MHP Çorum İl Başkanlığı olarak, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda; milletimize hizmet yolunda aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı dava şuuruyla çalışmaya devam edeceğiz. Güçlü teşkilatlarımız, üretken belediyecilik anlayışımız ve milletimizden aldığımız destekle, Çorum'umuzun ve ülkemizin yarınlarını daha güçlü kılmak için durmaksızın mücadelemizi sürdüreceğiz”

Çıplak ayrıca MHP İlçe kongrelerine 10 Temmuz’da Mecitözü, 11 Temmuz’da Ortaköy ve Alaca ilçe kongresi ile devam edeceğini ve ardından ise 12 Temmuz 2026 günü ise Merkez İlçe Kongresinin yapılacağını bildirdi.

Muhabir: Haber Merkezi