“Güçlü Aile, Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye” mottosu uyarınca “Sevdiklerine Bağlan” sloganı ile aile içi iletişimi güçlendirmek, birlikte kaliteli zaman geçirilmesini sağlamak ve sosyal bağları kuvvetlendirmek amacıyla gerçekleştirilen Dijital Detoks Kampı’nda katılımcılar, teknolojiye ara vererek çeşitli etkinliklere katıldı.

Kamp programı kapsamında aileler; doğa yürüyüşleri, takım oyunları, sportif faaliyetler, sosyal etkinlikler ve grup çalışmalarıyla hem eğlenceli hem de verimli vakit geçirdi. Paylaşım ve dayanışma duygusunun ön plana çıktığı etkinliklerde aile bireyleri birlikte yeni deneyimler yaşarken, unutulmaz anılar biriktirme fırsatı buldu.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, bu yıl ikincisi düzenlenen dijital detoks kampının aile içi iletişimi desteklemeyi, ekran bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmayı ve katılımcıların doğayla iç içe kaliteli zaman geçirmelerini teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen kamp, katılımcılardan olumlu geri dönüşler alırken, etkinlik boyunca çekilen renkli görüntüler de kampın samimi ve keyifli atmosferini yansıttı.