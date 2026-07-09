Çorum'un Çitli Köyü'nde, Şehit Dursun Demirkol'un adını yaşatmak amacıyla yaptırılan hayır çeşmesinin uzun süredir hizmete açılmamasının, köy halkının tepkisine yol açtığı öne sürülüyor.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Galip Deniz, vatandaşların mağdur olduğunu belirterek, sorunun çözülmesi için yetkililerden destek istedi.

Galip Deniz, çeşmenin kullanıma açılması konusunda Köy Muhtarı ile defalarca görüşüldüğü, ama her defasında farklı gerekçelerle sorunun çözülemediği bilgisinin kendilerine ulaştığını belirterek, ilgili kurumlar nezdinde yapılan girişimlerin de sonuçsuz kaldığını anlattı.

Şehidin hatırasını yaşatmak üzere hayır olarak yaptırılan çeşmenin vatandaşların hizmetine sunulamamasının, şehit aileleri camiasını üzdüğünü dile getiren Galip Deniz, yetkililerin bu mağduriyeti gidereceklerine inandıklarını ifade ederken, “Şehidimizin aziz hatırasına saygı ve vatandaşa hizmet anlayışı açısından bu konuya derhal el atılacağı inancı ve beklentisi içindeyiz” diye konuştu.

Deniz ayrıca, başka köylerde de benzer sorunların olduğunun altını çizdi.