Çorum’un unutulmaz eğitimcilerinden, merhum Hüseyin Dertsiz’in oğlu, Kimya Mühendisi Bülent Uğur Dertsiz, bu toprakların yetiştirdiği “yaratıcı” beyinlerden biri. Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Betonite Yapı Malzemeleri Şirketi’nin Genel Müdürü Dertsiz, buluşu ve markası kendisine ait “Terraper Yangın Yalıtım Sıvası” ile -bir süre bulunduğu- ABD dahil pek çok ülkeye açılmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde gazetemizi ziyaret eden Bülent Uğur Dertsiz, ülkemizde kullanılan yangın yalıtım malzemelerinin genellikle 160 dereceye kadar dayanıklı olduğunu, Terraper’in ise 3.500 dereceye kadar dayandığını ve hiçbir şekilde zehirli gaz çıkarmadığını belirterek, Amerika’da da tercih edilen bu malzemenin, yangına karşı çok önemli bir güvence olduğunu söyledi.