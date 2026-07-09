Ahlatcı Holding bünyesindeki Ahlatcı Metal Rafineri’de geride kalan dönem eğitim-öğretime başlayan Ahlatcı Kuyumculuk Mesleği Eğitim Merkezi, “Türkiye’ye örnek” bir meslek edindirme okulu olarak sektörün çehresini değiştirmeye hazırlanıyor.

Kuyumcu ustaları ve takı tasarımcıları yetiştirecek Mesleki Eğitim Merkezi, bir video ile kamuoyuna tanıtıldı.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı da, bu videoda hedeflerini açıklarken, halen 250 öğrencinin bulunduğu merkezde, 4 yılda bin usta yetiştireceklerini ve hedeflerinin Çorum’u “Türkiye’nin Kuyumculuk Merkezi” yapmak olduğunu söyledi.

Meslek sahibi olmak isteyen gençlere kapılarını açan merkezde öğrenciler, kuyumculuk mesleğini teorik eğitimin yanı sıra üretimin içinde, işin mutfağında öğrenme fırsatı buluyor. Böylece sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü yetiştirilirken, gençler de geleceğe sağlam adımlarla hazırlanıyor.

Merkezin 9. sınıf öğrencilerinden Baran Umut Kayra ise gelecekte mücevher tasarımcısı olmayı hedeflediğini söyledi. Çizim yapmayı ve tasarım üretmeyi hobi olarak gördüğünü belirten Kayra, okulun kendisi için önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.