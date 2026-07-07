Çorum’un Mecitözü ve İskilip ilçelerinde hububat hasadının verimli, güvenli ve kayıpsız şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla biçerdöver denetimleri aralıksız devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen saha çalışmalarında, hasat süreci yakından takip ediliyor.

Gerçekleştirilen kontrollerde biçerdöverlerin teknik durumları ve hasada uygunlukları yerinde incelenirken, operatörler ve üreticilere hasat sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Denetimler kapsamında; biçerdöverlerin genel teknik durumu ve hasat öncesi hazırlıkları, ürün koşullarına uygun makine ayarlarının yapılması, hasat sırasında oluşabilecek dane kayıplarının en aza indirilmesine yönelik uygulamalar ile yangın riskine karşı alınması gereken tedbirler ele alınıyor. Ayrıca operatörler ve üreticilerin uyması gereken kurallar da hatırlatılıyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ