Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz’ın kızı Dilan ile Buğrahan Yıldırım, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

ODTÜ Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü mezunu olan ve şu an Bilkent Üniversitesi Uluslararası Okulu’nda görev yapan Dilan Yılmaz ve ODTÜ Kimya Mühendisliği mezunu kimya mühendisi Buğrahan Yıldırım, aile arasında yapılan bir törenle nişan yüzüğü taktı.

Tuba – Tuncay Yılmaz’ın kızı Dilan ile Tuğba – Cemil Yıldırım çiftinin oğulları Buğrahan’ın nişan törenine; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, Belediye Meclisi Üyeleri ile her iki ailenin yakınları katıldı.

Genç çiftin nişan yüzüklerini ise Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci taktı.

ÇORUM HABER, Yılmaz ve Yıldırım ailelerini tebrik eder, Dilan – Buğrahan çiftine ömür boyu mutluluklar diler.

Muhabir: Haber Merkezi