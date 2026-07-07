Eğitim Sen Çorum Şubesi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların toplumda derin üzüntü ve kaygıya yol açtığı ifade edilerek, eğitim kurumlarının öğrencilerin fiziksel ve psikolojik açıdan kendilerini güvende hissettikleri alanlar olması gerektiği belirtildi. Açıklamada, çocukların üstün yararını esas alan bir anlayışla her türlü istismar, ihmal, şiddet ve ayrımcılığın karşısında olunduğu vurgulandı.

İddialara ilişkin başlatıldığı belirtilen idari soruşturmanın tarafsız, bağımsız ve şeffaf bir şekilde yürütülmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, hem iddiada bulunan öğrencinin güvenliğinin sağlanması hem de psikolojik destek hakkının eksiksiz karşılanması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, kamuoyunda infiale neden olan olayla ilgili başta Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere yetkili kurumların kapsamlı bir bilgilendirme yapmasının zorunlu olduğu kaydedildi. Soruşturmanın hangi aşamada olduğu, öğrencinin korunmasına yönelik alınan tedbirler ve sürecin nasıl yürütüldüğüne dair şeffaf bilgilendirmenin toplumsal güven açısından kritik olduğu belirtildi.

Sendika açıklamasında, çocukların güvenliğinin hiçbir gerekçeyle ikinci plana itilemeyeceği vurgulanarak, eğitim kurumlarında yaşandığı iddia edilen bu tür vakaların en yüksek hassasiyetle ele alınması gerektiği ifade edildi.

Muhabir: SELDA FINDIK