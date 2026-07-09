Çorum Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda görüşülen 27 gündem maddesi karara bağlanırken, bütçede yapılan ödenek aktarımı dikkat çekti.

Mecliste alınan kararla, Etüt ve Proje Müdürlüğü bütçesinde bulunan 90 milyon TL'lik ödeneğin farklı müdürlüklere aktarılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, söz konusu ödeneğin 50 milyon TL'si Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünün temsil, tanıtma ve ağırlama giderleri ekonomik koluna aktarıldı. Ayrıca Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün taşıt bakım ve onarım bütçe kalemine 20 milyon TL, kara taşıtı alımları bütçe kalemine ise 20 milyon TL ödenek aktarılması kararlaştırıldı.