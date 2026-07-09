Çorum’da onlarca yaban domuzu, Üçtutlar Mahallesi Binevler 3. Cadde üzerinde görüntülendi. Özellikle Zikrullah Camii çevresinde görülen domuz sürüsü, mahalle sakinleri arasında tedirginliğe neden oldu. Gece saatlerinde cadde üzerinde dolaşan sürü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Domuzların Çomar Barajı çevresinden şehre indikleri belirtiliyor. Mahalle sakinleri, özellikle çocukların domuz sürüsünden korktuğunu belirterek, olası tehlikelere karşı yetkililerin gerekli önlemleri almasını istedi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, yaban domuzlarının son dönemde yerleşim alanlarında daha sık görülmeye başladığını ifade ederek, benzer olayların yaşanmaması için kalıcı çözüm bulunmasını talep etti.

Muhabir: Haber Merkezi