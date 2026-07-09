Programa, Vali Yardımcıları Erdoğan Kanyılmaz ve Yeliz Mercan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, bazı protokol üyeleri, il müftü yardımcıları, din görevlileri, Kur'an kursu öğreticileri, müftülük personeli, öğrenciler ve velileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ve bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim tilavet etmesiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Yıldırım, “Camilerimizde, Kur'an kurslarımızda, gençlik merkezlerimizde yaz Kur'an kurslarımızı açmanın heyecanını yaşıyoruz. Yüce Rabbimizden hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Müftülüğümüze destek veren, millete hizmet noktasında işbirliği yaptığımız kurumlarımızın yöneticilerine de şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca programa katılan velilerimize, kurslara katılacak öğrencilerimize ve kıymetli hocalarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra yapılan protokol konuşmalarında ise yaz Kur'an kurslarının çocukların dini, manevi ve sosyal gelişimine önemli katkı sağladığına vurgu yapıldı.

Program, iki öğrencinin geçen yaz gittikleri Kur'an kursundaki hatıralarını paylaşmaları ve Vantrolog Kur'an kursu öğreticimizin kukla gösterisi sonrası toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Daha sonra Vali Yardımcıları Kanyılmaz ve Mercan ile protokol üyeleri, Abdibey Turgut Aslan Kur'an kursunu ziyaret ederek sınıfları gezip öğrencilerle sohbet ettiler.

Program sonunda Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi’ne ait Mobil İkram Aracı ile çocuklara soğuk limonata, çikolata ve kek dağıtımı yapıldı.

Muhabir: Haber Merkezi