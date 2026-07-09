Çorum Belediyesi'nin 6 Temmuz 2026 itibarıyla su ve toplu ulaşım ücretlerine TÜFE oranında yaptığı zam, Temmuz ayı Belediye Meclisi toplantısında gündem oldu.

Gündem dışı söz alan CHP Çorum Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, ulaşıma yapılan zammı eleştirdi.

Eleştirilere yanıt veren Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü ise Çorum'daki toplu taşıma ücretlerinin benzer nüfusa sahip birçok ilden daha düşük seviyede olduğunu söyledi.

Amasya'da tam biletin 35 TL, öğrenci biletinin 24 TL, Yozgat'ta tam biletin 35 TL, öğrenci biletinin 27 TL, Sinop'ta tam biletin 35 TL, Bolu'da ise tam biletin 44 TL olduğunu belirten Çöplü, bu fiyatların yaklaşık altı aydır uygulandığını ifade etti.

Çorum'da ise temmuz ayı itibarıyla tam bilet ücretinin 35 TL, öğrenci biletinin ise 20 TL olarak belirlendiğini kaydeden Çöplü, belediyenin gelir-gider dengesi gözetilerek hizmet sunmaya çalışıldığını dile getirdi.

"İMKANLAR DAHİLİNDE HİZMET VERİYORUZ"

Belediyenin mali imkânlarını dikkate alarak hareket ettiğini vurgulayan Çöplü, "Bir realite var. Biz hâlâ iddia ediyoruz, bizim ölçeğimizdeki birçok şehirden toplu taşımada daha ucuz taşıdığımızı söylüyoruz." ifadelerini kullandı.