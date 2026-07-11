Çorum'un komşu ili Amasya'da 2026 yılının ilk 6 ayında asayiş olaylarında önemli düşüşler yaşandı. Amasya Valisi Önder Bakan tarafından açıklanan verilere göre, birçok suç türünde yüzde 21 ile yüzde 60 arasında azalma kaydedildi.

Vali Bakan, ilde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların olumlu sonuç verdiğini belirtti.

Açıklanan verilere göre; oto hırsızlığı suçunda yüzde 60, yağma suçunda yüzde 57, evden hırsızlıkta yüzde 47, iş yeri ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 40, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda yüzde 30, motosiklet hırsızlığında yüzde 25 ve konut dokunulmazlığını ihlal suçunda ise yüzde 21 oranında azalma gerçekleşti.

Öte yandan çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 559 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Yakalananlardan 34'ünün 5 ila 10 yıl, 25'inin ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Ruhsatsız silahlara yönelik operasyonlarda ise 161 silah ele geçirilirken, 159 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

ÇORUM'DA SON DURUM MERAKA EDİLİYOR

Amasya'da açıklanan asayiş verileri dikkat çekerken, gözler Çorum'a çevrildi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, göreve başladığı dönemde düzenli olarak gerçekleştirdiği aylık asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantılarında kentte meydana gelen olaylar, güvenlik uygulamaları ve suç istatistiklerini kamuoyuyla paylaşıyordu. Ancak uzun süredir bu kapsamda bir basın toplantısı düzenlenmedi.

Komşu il Amasya'nın ilk 6 aylık asayiş bilançosunu kamuoyuna açıklamasının ardından, Çorum'daki güncel asayiş verilerinin de paylaşılması yönünde beklenti oluştu.